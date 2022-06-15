Помог "Javelin": украинские военные уничтожили два современных российских танка "Владимир"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Львовские десантники уничтожили два современных российских танка Т-90 “Владимир” из ПТРК “Javelin”, передает УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
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"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 “Владимир” из ПТРК “Javelin”, - говорится в сообщении ДШВ в Telegram.
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Воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов.
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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32 750 человек, 1440 танков и сотен единиц другой военной техники.