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13:44 • 51295 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 95089 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 72788 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52085 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72363 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65998 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помог "Javelin": украинские военные уничтожили два современных российских танка "Владимир"

Помог "Javelin": украинские военные уничтожили два современных российских танка "Владимир"

Киев • УНН

 • 163915 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Львовские десантники уничтожили два современных российских танка Т-90 “Владимир” из ПТРК “Javelin”, передает УНН со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Детали

"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 “Владимир” из ПТРК “Javelin”, - говорится в сообщении ДШВ в Telegram.

Раньше

Воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов.

Добавим

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32 750 человек, 1440 танков и сотен единиц другой военной техники.

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