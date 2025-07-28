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Допоки не помре Трамп? Автор "Сімпсонів" розповів, скільки триватиме мультсеріал

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Метт Ґрейнінг, автор "Сімпсонів", заявив, що шоу не закінчиться, доки не помре Дональд Трамп. Серіал, що виходить з 1989 року, продовжено до 40-го сезону у 2029 році.

Допоки не помре Трамп? Автор "Сімпсонів" розповів, скільки триватиме мультсеріал

Метью Гренінг, автор культового серіалу "Сімпсони", заявив, що шоу не завершиться, поки не помре президент США Дональд Трамп, пише УНН із посиланням на NME.

Деталі

Мультсеріал виходить з 1989 року та вже став найтривалішим анімаційним шоу і ситкомом в історії телебачення. Втім, на фестивалі San Diego Comic-Con його творець Метт Гренінг заявив, що завершення проєкту поки не планується й зробив одне іронічне передбачення.

Я, чесно кажучи, думав, що на 36-му ми все закінчимо. Ні, кінця не видно. Ми продовжуватимемо. Ми продовжуватимемо, поки хтось не помре. Коли, ви знаєте, хто помре, "Сімпсони" передбачають, що на вулицях будуть танці. Тільки президент Джей Ді Венс заборонить танці

- пожартував Гренінг.

Видання інтерпретувало цю цитату і дало своїй публікації заголовок "Творець "Сімпсонів" каже, що серіал не закінчиться, поки не помре Дональд Трамп".

Доповнення

Сімпсони передбачили, що Трамп стане президентом США в епізоді 2000 року, а також пізніше передбачили його переобрання в епізоді 2015 року.

Раніше УНН писав, що серіал "Сімпсони" продовжено до 40-го сезону у 2029 році, але кількість епізодів скоротять до 17 за сезон. Це дозволить шоу залишатися в ефірі ще чотири сезони.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Дональд Трамп
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