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Пока не умрет Трамп? Автор "Симпсонов" рассказал, сколько продлится мультсериал

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Мэтт Грейнинг, автор "Симпсонов", заявил, что шоу не закончится, пока не умрет Дональд Трамп. Сериал, выходящий с 1989 года, продлен до 40-го сезона в 2029 году.

Пока не умрет Трамп? Автор "Симпсонов" рассказал, сколько продлится мультсериал

Мэттью Гроунинг, автор культового сериала "Симпсоны", заявил, что шоу не завершится, пока не умрет президент США Дональд Трамп, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Мультсериал выходит с 1989 года и уже стал самым продолжительным анимационным шоу и ситкомом в истории телевидения. Впрочем, на фестивале San Diego Comic-Con его создатель Мэтт Гроунинг заявил, что завершение проекта пока не планируется и сделал одно ироничное предсказание.

Я, честно говоря, думал, что на 36-м мы все закончим. Нет, конца не видно. Мы будем продолжать. Мы будем продолжать, пока кто-то не умрет. Когда, вы знаете, кто умрет, "Симпсоны" предсказывают, что на улицах будут танцы. Только президент Джей Ди Вэнс запретит танцы

- пошутил Гроунинг.

Издание интерпретировало эту цитату и дало своей публикации заголовок "Создатель "Симпсонов" говорит, что сериал не закончится, пока не умрет Дональд Трамп".

Дополнение

Симпсоны предсказали, что Трамп станет президентом США в эпизоде 2000 года, а также позже предсказали его переизбрание в эпизоде 2015 года.

Ранее УНН писал, что сериал "Симпсоны" продлен до 40-го сезона в 2029 году, но количество эпизодов сократят до 17 за сезон. Это позволит шоу оставаться в эфире еще четыре сезона.

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураНовости Мира
Дональд Трамп
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