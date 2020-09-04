Допитував українських полонених: СБУ оголосила підозру російському священнику з "ДНР"

“Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру російському священнику, який “служить” бойовикам терористичної організації “ДНР”. Слідство встановило, що російський священнослужитель однієї із конфесій служив в одному з храмів Донецька. У 2014 році він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку “Восток” так званої “ДНР” як військовий капелан та полковий священник. Потім його було “підвищено” до помічника командира по роботі з віруючими бойовиками. Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на цій посаді, “служитель церкви” неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, співробітнику "міністерства державної безпеки ЛНР" повідомлено про підозру.