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Співробітнику "міністерства державної безпеки ЛНР" повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Слідчими на Луганщині повідомлено про підозру працівнику так званого “Міністерства державної безпеки ЛНР”, який у 2016 році катував українця. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.

Співробітнику "міністерства державної безпеки ЛНР" повідомлено про підозру

“Повідомлено про підозру працівнику так званого „Міністерства державної безпеки ЛНР“ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, участі у не передбачених законом збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 КК України)”, — повідомили в прокуратуре.

Так, за даними слідства, підозрюваний у грудні 2015 року вступив до лав збройних формувань окупаційної адміністрації РФ. Перебуваючи на посаді старшого оперативного співробітника так званого “МДБ ЛНР”, він збирав інформацію щодо місць дислокації та систем безпеки державних і правоохоронних органів України.

Окрім цього, за інформацією правоохоронців, у серпні 2016 року підозрюваний, одягнений у військову форму, зі зброєю, разом із своїм спільником на тимчасово окупованій території поблизу м. Ровеньки Луганської області незаконно затримали громадянина України. Його примусово перевезли у колишнє приміщення Управління Служби безпеки України у м. Луганську, де катували, застосовуючи до нього психічне та фізичне насильство, з метою отримати зізнання у співпраці з СБУ. У ході досудового розслідування вдалося встановити особу потерпілого.

“Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та оголошення у розшук”, — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині співробітники СБУ викрили ексбойовика “ДНР”, який був діючим військовослужбовцем Збройних сил України.

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