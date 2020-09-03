Сотруднику "министерства государственной безопасности ЛНР" сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Следователями Луганской области сообщено о подозрении работнику так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР", который в 2016 году пытал украинцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Сообщено о подозрении работнику так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" по факту жестокого обращения с гражданским населением, участия в непредусмотренных законом вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
Так, по данным следствия, подозреваемый в декабре 2015 года вступил в ряды вооруженных формирований оккупационной администрации РФ. Находясь в должности старшего оперативного сотрудника так называемого "МГБ ЛНР", он особирал информацию о местах дислокации и систем безопасности и правоохранительных органов Украины.
Кроме этого, по информации правоохранителей, в августе 2016 года подозреваемый, одетый в военную форму, с оружием, вместе со своим сообщником на временно оккупированной территории вблизи г. Ровеньки Луганской области незаконно задержали гражданина Украины. Его принудительно перевезли в бывшее помещение Управления Службы безопасности Украины в г. Луганске, где пытали, применяя к нему психическое и физическое насилие, с целью получить признание в сотрудничестве с СБУ. В ходе досудебного расследования удалось установить личность потерпевшего.
"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и объявления в розыск", - отметили в прокуратуре.
Напомним, ранее в Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили экс-боевика "ДНР", который был действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины.