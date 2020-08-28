На Харківщині викрили військового ЗСУ, який у минулому був бойовиком “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Харківщині співробітники СБУ викрили ексбойовика “ДНР”, який на теперішній був діючим військовослужбовцем Збройних сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Контррозвідники Служби безпеки України виявили на Харківщині колишнього бойовика терористичної організації „ДНР“, який зараз є діючим військовослужбовцем українських Збройних Сил”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час слідства встановлено, що мешканець Харківської області у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”. На посаді стрільця у складі так званих “Спецназ ДНР” та “Батальон “Оплот” він виконував обов’язки патрульного, охороняв підконтрольні бойовикам об’єкти та місцевість. За це харків’янин отримував щомісяця гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.
У жовтні 2014 року бойовик за власною ініціативою вирішив припинити співробітництво з терористами та повернувся на Харківщину. Згодом він вступив до лав Збройних Сил України.
Наразі слідчі Управління СБ України в Харківській області повідомили колишньому бойовику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань. Наразі йому оголошено про підозру.