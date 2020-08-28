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В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который в прошлом был боевиком "ДНР"

Киев • УНН

 • 18067 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили экс-боевика "ДНР", который в настоящее время был действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Харьковской области разоблачили военного ВСУ, который в прошлом был боевиком "ДНР"

"Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили в Харьковской области бывшего боевика террористической организации "ДНР", который сейчас является действующим военнослужащим украинских Вооруженных Сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия установлено, что житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР". В должности стрелка в составе так называемых "Спецназ ДНР" и "Батальон "Оплот" он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5000 гривен.

В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас следователи Управления СБ Украины в Харьковской области сообщили бывшему боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований. Сейчас ему объявлено о подозрении.

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