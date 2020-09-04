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Допрашивал украинских пленных: СБУ объявила подозрение российскому священнику из "ДНР"

Киев • УНН

 • 13986 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российском священнику, который допрашивал украинских пленных в террористической организации "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Допрашивал украинских пленных: СБУ объявила подозрение российскому священнику из "ДНР"

"Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении российскому священнику, который "служит" боевикам террористической организации "ДНР". Следствие установило, что российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" как военный капеллан и полковой священник. Затем был "повышен" до помощника командира по работе с верующими боевиками. Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности, "служитель церкви" неоднократно участвовал в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, сотруднику "министерства государственной безопасности ЛНР" сообщено о подозрении.

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