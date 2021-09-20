Донецький переселенець погрожував вистрибнути з вікна Одеської ОДА

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Нагадаємо, кілька десятків переселенців з Донбасу пікетували будівлю Одеської ОДА з ранку 20 вересня. Пікетувальники також перекрили рух на проспекті Шевченка. Люди залишилися без електрики в будинку на вулиці Успенської, 4, де їм надали соціальне житло. Минулого тижня в приміщенні відключили світло через заборгованість, що накопичилася у 800 тисяч гривень. На даний момент на Успенській проживає понад 140 переселенців, включаючи дітей. Люди кажуть, що змушені готувати їжу на вогнищах.

За словами пікетників, їх поселили в будинок "тимчасово" ще на початку війни. Люди кажуть, що будинок відрізали від електропостачання, але мешканцям не дають можливості укласти договір і закрити всі борги за світло. Питання в тому, що будинок знаходиться в аварійному стані і КП "Одестрансбуд", на балансі якого знаходиться будинок, припинило оплачувати комунальні послуги.

Пікетники зустрілися з віце-губернатором Сергієм Підгайним. Той пообіцяв, що на найближчій сесії Одеської облради, буде розглянуто питання про передачу будівлі на Успенської, 4 на баланс управління соцзахисту облдержадміністрації. Однак переселенці відмовляються розходитися і погрожують влаштувати голодування.