Донецкий переселенец грозился выпрыгнуть из окна Одесской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Скандал с отключением электричества в одесском доме, где живут переселенцы из Донбасса, не ограничился пикетом у здания ОГА и перекрытием дороги в центре города. Во время встречи с руководством области в здании ОГА, один из мужчин залез на подоконник и угрожал выпрыгнуть из окна третьего этажа. Его удержали, передает УНН.
Детали
Напомним, несколько десятков переселенцев с Донбасса пикетировали здание Одесской ОГА с утра 20 сентября. Пикетчики также перекрыли движение на проспекте Шевченко. Люди остались без электричества в доме на улице Успенской, 4, где им предоставили социальное жилье. На прошлой неделе в здании отключили свет из-за накопившейся задолженности в 800 тысяч гривен. На данный момент на Успенской проживает свыше 140 переселенцев, включая детей. Люди говорят, что вынуждены готовить еду на кострах.
По словам пикетчиков, их поселили в дом “временно” еще в начале войны. Люди говорят, что дом отрезали от электроснабжения, но жильцам не дают возможности заключить договор и закрыть все долги за свет. Вопрос в том, что дом находится в аварийном состоянии и КП “Одестрансстрой”, на балансе которого находится здание, прекратило оплачивать коммунальные услуги.
Пикетчики встретились с вице-губернатором Сергеем Подгайным. Тот пообещал, что на ближайшей сессии Одесского облсовета, будет рассмотрен вопрос о передаче здания на Успенской, 4 на баланс управления соцзащиты облгосадминистрации. Однако переселенцы отказываются расходиться и угрожают устроить голодовку.