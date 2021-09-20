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Донецкий переселенец грозился выпрыгнуть из окна Одесской ОГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Скандал с отключением электричества в одесском доме, где живут переселенцы из Донбасса, не ограничился пикетом у здания ОГА и перекрытием дороги в центре города. Во время встречи с руководством области в здании ОГА, один из мужчин залез на подоконник и угрожал выпрыгнуть из окна третьего этажа. Его удержали, передает УНН.

Детали

Напомним, несколько десятков переселенцев с Донбасса пикетировали здание Одесской ОГА с утра 20 сентября. Пикетчики также перекрыли движение на проспекте Шевченко. Люди остались без электричества в доме на улице Успенской, 4, где им предоставили социальное жилье. На прошлой неделе в здании отключили свет из-за накопившейся задолженности в 800 тысяч гривен. На данный момент на Успенской проживает свыше 140 переселенцев, включая детей. Люди говорят, что вынуждены готовить еду на кострах.

По словам пикетчиков, их поселили в дом “временно” еще в начале войны. Люди говорят, что дом отрезали от электроснабжения, но жильцам не дают возможности заключить договор и закрыть все долги за свет. Вопрос в том, что дом находится в аварийном состоянии и КП “Одестрансстрой”, на балансе которого находится здание, прекратило оплачивать коммунальные услуги.

Пикетчики встретились с вице-губернатором Сергеем Подгайным. Тот пообещал, что на ближайшей сессии Одесского облсовета, будет рассмотрен вопрос о передаче здания на Успенской, 4 на баланс управления соцзащиты облгосадминистрации. Однако переселенцы отказываются расходиться и угрожают устроить голодовку.

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