Донецька область: окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, влучили по території школи та приватних будинках

Цитата

"Вночі та вранці росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнки до Лимана. Серед ночі ворог завдав ракетного удару по Дружківці — влучив по території школи та приватних будинках. На щастя, минулося без жертв", - зазначив він.

Деталі

У Мар'їнській громаді гучно було в Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці і Катеринівці. В Авдіївці — поодинокі прильоти. В Очеретинській громаді одна людина поранена у Первомайському.

У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та адмінбудівля. У Соледарській громаді зафіксовано обстріли Васюківки, Роздолівки, Парасковіївки та Бахмутського.

У Лимані пошкоджено 2 будинки, тривають обстріли Торського і Зарічного. Сіверськ зазнав артобстрілів та авіаударів. Також під вогонь потрапили Серебрянка і Дронівка.

Доповнення

Кириленко вкотре наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно.

"Евакуюйтесь вчасно!", - сказав він.

Нагадаємо

За 29 жовтня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: в Антонівці, Первомайському, Дружбі, Кліщіївці та Єлизаветівці.