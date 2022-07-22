Донеччина: за добу 28 ворожих обстрілів, у хід пускають ракети та артилерію

Цитата



«Ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Сіверськ, Соледар, Торецьк, Костянтинівка; смт Билбасівка, Південне, Північне; села Андріївка, Гришине, Дачне, Павлівка, Федорівка, Ягідне. Росіяни знищували мирне населення та інфраструктуру авіаударами, ракетами ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч» та артилерією», - ідеться в повідомленні.



Деталі



За попередніми даними, зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів: 37 житлових будинків, дві школи, дитячий садок, коледж, ринок, резервуар питної води, ферма, розсадник, будинок культури, кафе, газорозподільна труба, електроопора, поле.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Доповнення

З-під завалів школи в Краматорську на Донеччині, куди у ніч на 21 липня поцілили російські окупанти, рятувальники витягли тіла трьох чоловіків, роботи на місці завершили.

Російські загарбники за 21 липня на Донеччині вбили п'ятьох цивільних, поранили ще 10 людей. За оприлюдненими даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 637 мирних людини, поранено ще 1641.