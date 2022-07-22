Донецкая область: за сутки 28 вражеских обстрелов, в ход пускают ракеты и артиллерию

Цитата



«Враг обстрелял города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Северск, Соледар, Торецк, Константиновка; пгт Билбасовка, Пивденное, Северное; села Андреевка, Гришино, Дачное, Павловка, Федоровка, Ягодное. Россияне уничтожали мирное население и инфраструктуру авиаударами, ракетами ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч» и артиллерией», - говорится в сообщении.



Детали



По предварительным данным, разрушены и повреждены 58 гражданских объектов: 37 жилых домов, две школы, детский сад, колледж, рынок, резервуар питьевой воды, ферма, питомник, дом культуры, кафе, газораспределительная труба, электроопора, поле.

Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Из-под завалов школы в Краматорске Донецкой области, куда в ночь на 21 июля попали российские оккупанты, спасатели извлекли тела трех мужчин, работы на месте завершили.

Российские захватчики за 21 июля в Донецкой области убили пятерых гражданских, ранили еще 10 человек. По обнародованным данным, с начала вторжения россии в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 637 мирных человека, ранен еще 1641.