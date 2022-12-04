Донеччина: від обстрілів окупантів загинула одна людина, ще 5 — поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Очільник Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко повідомив про постраждалих в області від рук росіян, передає УНН.
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“За 3 грудня росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині — у Предтечиному. Ще 5 людей в області одержали поранення”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Кириленко, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Додамо
Російська окупаційна армія в ніч проти 4 грудня атакувала Запорізький район. Внаслідок обстрілу були пошкодженні лінії електропередач та вибиті шибки в приватних будинках.
Також вночі постраждав Нікопольський район. Понад 10 разів окупанти обстріляли чотири громади району з “Градів” та важкої артилерії мирні міста та села.