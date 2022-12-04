Донецкая область: от обстрелов оккупантов погиб один человек, еще 5 — ранены

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“За 3 декабря россиянина убили 1 гражданского в Донецкой области — в Предтечином. Еще 5 человек в области получили ранения”, — говорится в сообщении.

Как отметил Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Российская оккупационная армия в ночь на 4 декабря атаковала Запорожский район. В результате обстрела были повреждены линии электропередач и выбиты стекла в частных домах.

Также ночью пострадал Никопольский район. Более 10 раз оккупанты обстреляли четыре общины района из “Градов” и тяжелой артиллерии мирные города и села.