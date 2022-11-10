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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Донеччина: росіяни ведуть обстріли по фронту від Вугледара до Соледара

Донеччина: росіяни ведуть обстріли по фронту від Вугледара до Соледара

Київ • УНН

 • 286134 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські окупанти вночі вели обстріли цивільних об’єктів на ділянках фронту від Вугледара до Соледара у Донецькій області, є жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у четвер, 10 листопада, у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Кириленка, станом на ранок 10 листопада:

  • На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Павлівці, також під інтенсивними обстрілами – Вугледар.
  • На Донецькому напрямку напередодні ввечері та вночі були поодинокі прильоти по Авдіївці – є 1 загиблий. Також обстріли зафіксовано у Мар’їнській громаді – інформація про жертв та руйнування не надходила.
  • На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: за попередню добу в місті вбито 1 цивільного, поранено ще 2; пошкоджено 4 приватних будинки та адмінбудівля. Під обстрілами вночі опинилися околиці Торецької, Світлодарської та Соледарської громад – там без жертв.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку! Усі цивільні повинні евакуюватися!" - наголосив посадовець.

Доповнення

У Донецькій області виявили тіла ще п'яти убитих російськими окупантами під час окупації, ще троє людей загинули за 9 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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