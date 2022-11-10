Донеччина: росіяни ведуть обстріли по фронту від Вугледара до Соледара

Деталі

За даними Кириленка, станом на ранок 10 листопада:



На Волноваському напрямку 1 людина загинула у Павлівці, також під інтенсивними обстрілами – Вугледар.

напрямку 1 людина загинула у Павлівці, також під інтенсивними обстрілами – Вугледар.

На Донецькому напрямку напередодні ввечері та вночі були поодинокі прильоти по Авдіївці – є 1 загиблий. Також обстріли зафіксовано у Мар’їнській громаді – інформація про жертв та руйнування не надходила.

напрямку напередодні ввечері та вночі були поодинокі прильоти по Авдіївці – є 1 загиблий. Також обстріли зафіксовано у Мар’їнській громаді – інформація про жертв та руйнування не надходила.

На Горлівському напрямку найбільше постраждав Бахмут: за попередню добу в місті вбито 1 цивільного, поранено ще 2; пошкоджено 4 приватних будинки та адмінбудівля. Під обстрілами вночі опинилися околиці Торецької, Світлодарської та Соледарської громад – там без жертв.

напрямку найбільше постраждав Бахмут: за попередню добу в місті вбито 1 цивільного, поранено ще 2; пошкоджено 4 приватних будинки та адмінбудівля. Під обстрілами вночі опинилися околиці Торецької, Світлодарської та Соледарської громад – там без жертв.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку! Усі цивільні повинні евакуюватися!" - наголосив посадовець.

Доповнення

У Донецькій області виявили тіла ще п'яти убитих російськими окупантами під час окупації, ще троє людей загинули за 9 листопада.