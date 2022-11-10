Донецкая область: россияне ведут обстрелы по фронту от Угледара до Соледара
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские оккупанты ночью вели обстрелы гражданских объектов на участках фронта от Угледара до Соледара в Донецкой области, есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Кириленко, по состоянию на утро 10 ноября:
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- На Волновахском направлении 1 человек погиб в Павловке, также под интенсивными обстрелами – Угледар.
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- На Донецком направлении накануне вечером и ночью были единичные прилеты по Авдеевке – есть 1 погибший. Также обстрелы зафиксированы в Марьинской громаде – информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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- На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: за предыдущие сутки в городе убит 1 гражданский, ранены еще 2; повреждены 4 частных дома и админздание. Под обстрелами ночью оказались окрестности Торецкой, Светлодарской и Соледарской громад – там без жертв.
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"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности! Все гражданские должны эвакуироваться!" - подчеркнул чиновник.
Дополнение
В Донецкой области обнаружили тела еще пяти убитых российскими оккупантами во время оккупации, еще три человека погибли за 9 ноября.