Донецкая область: россияне ведут обстрелы по фронту от Угледара до Соледара

Детали

По данным Кириленко, по состоянию на утро 10 ноября:



На Волновахском направлении 1 человек погиб в Павловке, также под интенсивными обстрелами – Угледар.

направлении 1 человек погиб в Павловке, также под интенсивными обстрелами – Угледар.

На Донецком направлении накануне вечером и ночью были единичные прилеты по Авдеевке – есть 1 погибший. Также обстрелы зафиксированы в Марьинской громаде – информация о жертвах и разрушениях не поступала.

направлении накануне вечером и ночью были единичные прилеты по Авдеевке – есть 1 погибший. Также обстрелы зафиксированы в Марьинской громаде – информация о жертвах и разрушениях не поступала.

На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: за предыдущие сутки в городе убит 1 гражданский, ранены еще 2; повреждены 4 частных дома и админздание. Под обстрелами ночью оказались окрестности Торецкой, Светлодарской и Соледарской громад – там без жертв.

направлении больше всего пострадал Бахмут: за предыдущие сутки в городе убит 1 гражданский, ранены еще 2; повреждены 4 частных дома и админздание. Под обстрелами ночью оказались окрестности Торецкой, Светлодарской и Соледарской громад – там без жертв.

"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности! Все гражданские должны эвакуироваться!" - подчеркнул чиновник.

Дополнение

В Донецкой области обнаружили тела еще пяти убитых российскими оккупантами во время оккупации, еще три человека погибли за 9 ноября.