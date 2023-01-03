Донеччина: росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці у Кураховому, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Курахове на Донеччині з артилерії. Одна людина загинула, ще 2 дістали поранення. Рашисти влучили у багатоповерхівку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«Зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії — поцілили у житловий квартал. За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення. Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку», - написав Кириленко.
За його словами, крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.
Доповнення
Російська армія обстріляла Дружківку на Донеччині. Там під обстріл потрапила льодова арена.