Донеччина: росіяни вдарили по житловій багатоповерхівці у Кураховому, є жертва

Цитата

«Зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії — поцілили у житловий квартал. За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення. Також є пошкодження: один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку», - написав Кириленко.

За його словами, крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання.

Доповнення

Російська армія обстріляла Дружківку на Донеччині. Там під обстріл потрапила льодова арена.