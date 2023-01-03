Донецкая область: россияне ударили по жилой многоэтажке в Курахово, есть жертва

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«Утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии — попали в жилой квартал. По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 2 получили ранения. Также есть повреждения: один снаряд попал непосредственно в многоэтажку», – написал Кириленко.

По его словам, кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

Дополнение

Российская армия обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена.