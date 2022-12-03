Донеччина під вогнем окупантів: Кириленко показав наслідки нових обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Донецьку область російські окупанти продовжують обстрілювати на чотирьох напрямках, є нові постраждалі як у Бахмуті, так і в інших населених пунктах. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по області станом на ранок 3 грудня наступна:
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- На Волноваському напрямку 1 людина поранена у Вугледарі — місто та околиці зазнають періодичних артобстрілів.
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- На Донецькому напрямку найбільше вночі постраждало Курахове — пошкоджено 8 багатоповерхівок і 3 приватні будинки, поранено 1 людину. Зранку відбувся ще один обстріл Курахового — наслідки встановлюють. Також вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок — обстріл Авдіївки. Без жертв.
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- На Горлівському напрямку 2 людини поранено у Бахмуті. У місті пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі відбувалися обстріли околиць Торецької і Соледарської громад.
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- На Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді — без жертв.
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"На фото — наслідки обстрілів Донеччини за минулу добу", - зазначив Кириленко.
Голова ОВА наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно і закликав евакуюватися вчасно.
Доповнення
У Донецькій області за 2 грудня від обстрілів окупантів загинула одна людина, ще 4 — поранені.