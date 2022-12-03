Донецкая область под огнем оккупантов: Кириленко показал последствия новых обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Донецкую область российские оккупанты продолжают обстреливать на четырех направлениях, есть новые пострадавшие как в Бахмуте, так и в других населенных пунктах. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по области по состоянию на утро 3 декабря следующая:
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- На Волновахском направлении 1 человек ранен в Угледаре — город и окрестности подвергаются периодическим артобстрелам.
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- На Донецком направлении больше всего ночью пострадало Курахово — повреждено 8 многоэтажек и 3 частных дома, ранен 1 человек. Утром произошел еще один обстрел Курахово — последствия устанавливают. Также ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей, а на утро — обстрел Авдеевки. Без жертв.
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- На Горловском направлении 2 человека ранены в Бахмуте. В городе повреждены дом, админздание и предприятие. Также ночью происходили обстрелы окрестностей Торецкой и Соледарской громад.
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- На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде — без жертв.
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"На фото — последствия обстрелов Донецкой области за минувшие сутки", - отметил Кириленко.
Глава ОВА подчеркнул, что оставаться в Донецкой области опасно, и призвал эвакуироваться вовремя.
Дополнение
В Донецкой области за 2 декабря от обстрелов оккупантов погиб один человек, еще 4 — ранены.