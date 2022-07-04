Донеччина: окупанти вбили ще 9 мирних жителів, 25 - поранені

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"За 3 липня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Слов'янську, 1 в Авдіївці, 1 у Бахмуті, 1 у Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей: 1 у Слов'янську і 1 у Зайцевому. Ще 25 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Кириленко зазначав, що 45% Донецької області, які перебувають під контролем України, російські окупанти постійно обстрілюють.

Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко повідомляла, що 3 липня через масований обстріл Слов'янська російськими окупантами загинуло 6 осіб, 15 поранено.