Донетчина: оккупанты убили еще 9 мирных жителей, 25 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Донецкой области российские оккупанты за 3 июля убили 9 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 3 июля россияне убили 9 мирных жителей Донецкой области: 6 в Славянске, 1 в Авдеевке, 1 в Бахмуте, 1 в Зайцево. Среди погибших двое детей: 1 в Славянске и 1 в Зайцеве. Еще 25 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.
Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Кириленко отмечал, что 45% Донецкой области, находящихся под контролем Украины, российские оккупанты постоянно обстреливают.
Представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко сообщала, что 3 июля из-за массированного обстрела Славянска российскими оккупантами погибли 6 человек, 15 ранены.