Донеччина: окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 18 - поранені

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"росія вбиває цивільних! За 30 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Ще 18 людей дістали поранення", - зазначив він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"За всі злочини на українській землі росіяни будуть притягнуті до відповідальності!", - наголосив він.

Нагадаємо

За 29 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини отримали поранення.