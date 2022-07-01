Донеччина: окупанти вбили 4 мирних жителів, ще 18 - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. За 30 червня окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Ще 18 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 30 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Ще 18 людей дістали поранення", - зазначив він.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"За всі злочини на українській землі росіяни будуть притягнуті до відповідальності!", - наголосив він.
Нагадаємо
За 29 червня російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини отримали поранення.