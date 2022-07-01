Донецкая область: оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 18 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. За 30 июня оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке, Авдеевке, Остром и Северском. Еще 18 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.
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"россия убивает гражданских! За 30 июня россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке, Авдеевке, Остром и Северске. Еще 18 человек получили ранения", - отметил он.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За все преступления на украинской земле россияне будут привлечены к ответственности!", - подчеркнул он.
Напомним
За 29 июня оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке и Сидоровом. Еще 2 человека получили ранения.