Донецкая область: оккупанты убили 4 мирных жителей, еще 18 - ранены

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13:44 • 548 просмотра

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КИЕВ. 1 июля. УНН. За 30 июня оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке, Авдеевке, Остром и Северском. Еще 18 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Цитата

"россия убивает гражданских! За 30 июня россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке, Авдеевке, Остром и Северске. Еще 18 человек получили ранения", - отметил он.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За все преступления на украинской земле россияне будут привлечены к ответственности!", - подчеркнул он.

Напомним 

За 29 июня оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Красногоровке и Сидоровом. Еще 2 человека получили ранения.

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