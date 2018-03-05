Донбас коштує Росії від 2 до 6 млрд доларів в рік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російська Федерація витрачає на кампанію на Донбасі від 2 до 6 млрд доларів щорічно. Про це під час дискусії в понеділок сказав член громадської ради при МЗС України Михайло Пашков, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити про ситуацію всередині Росії, то я б відзначив у першу чергу на масове зміцнення середнього класу в погонах. Російська армія налічує 1,9 млн осіб, Міністерство внутрішніх справ - 1 млн осіб, 600 тис. - МНС і Мін'юст, плюс 400 тис. - Росгвардія. Це не рахуючи ФСБ, Служби зовнішньої розвідки і так далі", - зазначив він.
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Пашков підкреслив, що загальна кількість перевищує 14 млн людей - приблизно стільки, скільки було військових в СРСР.
"За даними нашого РНБО і німецьких джерел, Росія витрачає на кампанію на Донбасі від 2 до 6 млрд доларів щорічно - мається на увазі соціальна та військова сфера", - зазначив експерт.
За словами експерта, в той же час на Сирію йде приблизно 1 млрд дол., Крім того, витрати йдуть на Придністров'я, Осетію, Абхазію і, звичайно, Крим, який стоїть Росії приблизно 1,5 млрд дол. щорічно.
"Це сумарно виходить близько 4-5% бюджету", - сказав він.