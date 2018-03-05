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Донбасс стоит России от 2 до 6 млрд долларов в год

Донбасс стоит России от 2 до 6 млрд долларов в год

Киев  •  УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Российская Федерация тратит на кампанию на Донбасе от 2 до 6 млрд долларов ежегодно. Об этом во время дискуссии в понедельник сказал член гражданского совета при МЗС Украины Михаил Пашков, передаёт корреспондент УНН.

“Если говорить о ситуации внутри России, то я б отметил в первую очередь массовое укрепление среднего класса в погонах. Российская армия насчитывает 1,9 млн человек, министерство внутренних дел - 1 млн человек, 600 тыс. — МЧС и Минюст, плюс 400 тыс. — Росгвардия. Это не считая ФСБ, службы внешней разведки и так далее”, — отметил он.

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Пашков подчеркнул, что общее количество превышает 14 млн людей — примерно столько, сколько было военных в СССР.

“По данным нашего РНБО и немецких источников, Россия тратит на кампанию в Донбасе от 2 до 6 млрд долларов ежегодно — имеется ввиду социальная и военная сфера”, — отметил эксперт.

По словам эксперта, в то же время на Сирию уходит примерно 1 млрд дол., кроме того, затраты идут на Приднестровье, Осетию, Абхазию и, конечно, Крым, который стоит России примерно 1,5 млрд дол. ежегодно.

“Это суммарно получается около 4-5% бюджета”, — сказал он.

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