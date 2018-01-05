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Долгополов завершив виступи на турнірі в Брісбені

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Український тенісист Олександр Доголополов зазнав третьої поразки від австралійця Ніка Кіргіоса (3 сіяний) та не зумів пробитися до півфіналу змагань у Брісбені, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Долгополов завершив виступи на турнірі в Брісбені

В чвертьфіналі Брісбена наш співвітчизник поступився австралійцю – 6:1; 3:6; 4:6. Загалом протягом матчу киянин відіграв чотири матч-боли, але суперник в критичні моменти подавав надто потужно.

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Примітно, що подача стала одним із головних ключів до успіху в цьому протистоянню. Якщо в першій партії киянин виконав 65 відсотків перших спроб, то в наступних двох сетах цей покажчик в нього впав до 50. А от у австралійця все було навпаки: перший сет – 44, другий – 70, третій – 68.

Таким чином, Долгополов в очних протистояннях з Кіргіосом має одні поразки – 3.

Додамо, що конкурентом Кіргіоса за вихід до фіналу стане переможець пари Едмунд-Дімітров (1).

 

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