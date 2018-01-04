Долгополов став чвертьфіналістом тенісного турніру в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. На тенісному турнірі категорії ATP World Tour 250 в Брісбені відбувся поєдинок другого кола за участі українця Олександра Долгополова та аргентинця Орасіо Себальйоса, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Українець зробив брейк уже в стартовому геймі і не дозволив аргентинському тенісисту жодного разу зрівняти рахунок в матчі. За 1 годину 4 хвилини, які тривав поєдинок, Долгополов дев'ять разів подав навиліт, допустив дві подвійні помилки і реалізував п'ять з семи зароблених брейкпоинтов – 6:1, 6:2. Себальос не зміг використати жодного з чотирьох шансів на брейк на подачі Долгополова.
Примітно, що Долгополов втретє у кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру в Брісбені (2012, 2013).
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Додамо також, майбутнім опонентом киянина стане іменитий австралієць Нік Кіргіос (21 ракетка світу). Для спортсменів дана зустріч стане третьою очною. Попередні дві залишились за австралійцем.
Нагадаємо, за 1 годину та 5 хвилин шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна подолала друге коло турніру WTA Premier у Брісбені (Австралія).