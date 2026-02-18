Долар і євро дорожчають: НБУ встановив офіційний курс на 18 лютого

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 лютого, 18:24 • 11609 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 22443 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 25631 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 27502 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 25700 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 24085 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 28293 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36767 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 48510 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56996 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський17 лютого, 20:11 • 6220 перегляди
Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого - ОП17 лютого, 21:14 • 6054 перегляди
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 1117 лютого, 21:33 • 7408 перегляди
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios17 лютого, 21:47 • 8116 перегляди
Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиціPhoto17 лютого, 22:57 • 5258 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 34702 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 49208 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 57009 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 77802 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 81045 перегляди
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 9600 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 22556 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 18412 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 28588 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 26282 перегляди
Долар і євро дорожчають: НБУ встановив офіційний курс на 18 лютого

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 18 лютого на рівні 43,26 грн, що на 9 копійок більше, ніж напередодні. Курс євро становить 51,17 грн, зростання на 1 копійку.

Долар і євро дорожчають: НБУ встановив офіційний курс на 18 лютого

Станом на середу, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 43,17 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,17. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,2577 грн (+9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,1695 грн (+1 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1422 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 43,00-43,50 грн, євро за 51,00-51,55 грн, злотий за 11,90 -12,45 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,31-43,34 грн/дол. та 51,21-51,24 грн/євро.

      Нагадаємо

      У 2025 році кількість операцій із платіжними картками в Україні зросла на 10%, досягнувши 9,5 мільярда, а сума – на 9%, до 7,1 трильйона гривень. Частка безготівкових платежів становила 65,4% від загальної суми.

      Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті28.01.26, 16:57 • 22939 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий