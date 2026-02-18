Долар і євро дорожчають: НБУ встановив офіційний курс на 18 лютого
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 18 лютого на рівні 43,26 грн, що на 9 копійок більше, ніж напередодні. Курс євро становить 51,17 грн, зростання на 1 копійку.
Станом на середу, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,26 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 43,17 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,17. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,2577 грн (+9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,1695 грн (+1 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1422 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 43,00-43,50 грн, євро за 51,00-51,55 грн, злотий за 11,90 -12,45 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,31-43,34 грн/дол. та 51,21-51,24 грн/євро.
Нагадаємо
У 2025 році кількість операцій із платіжними картками в Україні зросла на 10%, досягнувши 9,5 мільярда, а сума – на 9%, до 7,1 трильйона гривень. Частка безготівкових платежів становила 65,4% від загальної суми.
