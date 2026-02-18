Доллар и евро дорожают: НБУ установил официальный курс на 18 февраля
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 18 февраля на уровне 43,26 грн, что на 9 копеек больше, чем накануне. Курс евро составляет 51,17 грн, рост на 1 копейку.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 43,2577 грн (+9 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1695 грн (+1 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1422 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:
- в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,50 грн, евро по 51,00-51,55 грн, злотый по 11,90 -12,45 грн;
- на межбанке курсы составляют 43,31-43,34 грн/долл. и 51,21-51,24 грн/евро.
В 2025 году количество операций с платежными картами в Украине выросло на 10%, достигнув 9,5 миллиарда, а сумма – на 9%, до 7,1 триллиона гривен. Доля безналичных платежей составила 65,4% от общей суммы.
