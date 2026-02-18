$43.170.07
ukenru
17 февраля, 18:24
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
17 февраля, 12:23
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
17 февраля, 12:15
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25
САП будет просить для Галущенко миллионный залог
17 февраля, 04:30
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Доллар и евро дорожают: НБУ установил официальный курс на 18 февраля

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 18 февраля на уровне 43,26 грн, что на 9 копеек больше, чем накануне. Курс евро составляет 51,17 грн, рост на 1 копейку.

Доллар и евро дорожают: НБУ установил официальный курс на 18 февраля

По состоянию на среду, 18 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,26 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 43,17 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,17. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,2577 грн (+9 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,1695 грн (+1 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1422 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,00-43,50 грн, евро по 51,00-51,55 грн, злотый по 11,90 -12,45 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,31-43,34 грн/долл. и 51,21-51,24 грн/евро.

      Напомним

      В 2025 году количество операций с платежными картами в Украине выросло на 10%, достигнув 9,5 миллиарда, а сумма – на 9%, до 7,1 триллиона гривен. Доля безналичных платежей составила 65,4% от общей суммы.

      Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте28.01.26, 16:57 • 22939 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый