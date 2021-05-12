Добровольчі бригади стануть важливою частиною територіальної оборони – РНБО

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"Структура територіальної оборони буде створюватися з 2 компонентів – це бригади тероборони, які формуватимуться в областях й, відповідно, добровольчий компонент. Він дуже важливий", - сказав Коваль.

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За його словами, саме добровольча складова дозволить фактично за лічені хвилини після отримання сигналу зайняти ті об'єкти заради, яких і створюється територіальна оборона.

"В цьому документі чітко регламентується всі ті постулати, які не дозволять будь-кому по українським законам піддавати суду тих людей, які використовують зброю, особисту зброю в інтересах територіальної оборони", - розповів Коваль.

Так, завдання добровольчих бригад полягають в охороні об'єктів на території своїх громад та забезпечення переміщення по території громади військових підрозділів.

Доповнення

Законопроект Президента України Володимира Зеленського про територіальну оборону передбачатиме створення добровольчих підрозділів Військової територіальної оборони.



Секретар РНБО Олексій Данілов наголошував на необхідності створення в Україні потужної системи територіальної оборони.

Генерал ЗСУ Сергій Кривонос заявляв, що місцеві громади мають брати участь у територіальній обороні. Безпеку в державі дозволять гарантувати близько 400 тисяч осіб.

Окрім того, згідно з законопроектом, члени територіальної оборони зможуть зберігати вдома стрілецьку зброю.