У РНБО закликали до створення “потужної оборони”

"Необхідно створити потужну систему територіальної оборони. Вона має бути державницькою, відповідати сучасному стану речей в Україні і світі та стандартам НАТО", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що законопроєкт, розроблений на виконання рішення РНБО України від 7 травня 2019 року "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави", уведеного в дію Указом Президента України від 7 травня 2019 року № 200 (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 7 грудня 2019 року № 921), має бути ухвалений до кінця року.

Також нещодавно Данілов закликав ЦВК вжити заходів до негайного встановлення результатів місцевих виборів, адже за його словами Апаратом РНБО фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці у ситуації, пов’язаній з питанням недостатнього інформування суспільства щодо офіційних результатів виборів.