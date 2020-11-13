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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91207 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98628 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102775 просмотра

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В СНБО призвали к созданию "мощной обороны"

В СНБО призвали к созданию "мощной обороны"

Киев  •  УНН

 • 19172 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины предлагают создать мощную систему территориальной обороны. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

"Необходимо создать мощную систему территориальной обороны. Она должна быть государственнической, соответствовать современному положению вещей в Украине и мире и стандартам НАТО", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что законопроект, разработанный во исполнение решения СНБО Украины от 7 мая 2019 "О мерах по укреплению обороноспособности государства", введенного в действие Указом Президента Украины от 7 мая 2019 года № 200 (с изменениями, внесенными Указом Президента Украины от 7 Декабрь 2019 года № 921), должен быть принят до конца года.

Также недавно Данилов призвал ЦИК принять меры к немедленному установлению результатов местных выборов, ведь по его словам Аппаратом СНБО фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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