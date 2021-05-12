Добровольческие бригады станут важной частью территориальной обороны - СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Добровольческие бригады могут стать важной частью для структуры территориальной обороны Украины. Это будет возможно после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта. Об этом рассказал первый заместитель Секретаря СНБО Михаил Коваль во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", передает корреспондент УНН.
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"Структура территориальной обороны будет создаваться из 2 компонентов - это бригады теробороны, которые будут формироваться в областях и, соответственно, добровольческий компонент. Он очень важен", - сказал Коваль.
Детали
По его словам, именно добровольческая составляющая позволит фактически за считанные минуты после получения сигнала занять те объекты ради, которых и создается территориальная оборона.
"В этом документе четко регламентируется все те постулаты, которые не позволят любому по украинским законам подвергать суду тех людей, которые используют оружие, личное оружие в интересах территориальной обороны", - рассказал Коваль.
Так, задача добровольческих бригад заключается в охране объектов на территории своих общин и обеспечении перемещения по территории общины воинских подразделений.
Дополнение
Законопроект Президента Украӥны Владимира Зеленского о территориальной обороне предусматривать создание добровольческих подразделений Военной территориальной обороны.
Секретарь СНБО Олексий Данилов отмечал необходимость создания в Украине мощной системы териториальноӥ обороны.
Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявлял, что местные общины должны принимать участие в территориальной обороне. Безопасность в государстве позволят гарантировать около 400 тысяч человек.
Кроме того, согласно законопроекту, члены территориальной обороны смогут хранить дома стрелковое оружие.