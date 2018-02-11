Доба в АТО: поранених та загиблих серед українських бійців немає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Жоден з українських військових у зоні АТО минулої доби не постраждав. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Минулої доби зафіксовано загалом 8 ворожих прицільних обстрілів українських позицій. Внаслідок ворожих обстрілів протягом 10 лютого жоден з українських захисників не був поранений”, — підкреслив Гуцуляк.
Раніше повідомлялось, що 9 лютого бойовики обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Нагадаємо, за межами села Красне Тарутинського району на Одещині на узбіччі залізничної колії знайшли артилерійські снаряди часів Другої світової війни.