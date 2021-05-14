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До Землі наближається астероїд розміром з футбольне поле

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поінформувало, що в п'ятницю, 14 травня, повз Землю пролетить астероїд, що отримав назву 2015 KJ19. Про це повідомляє Daily Express, пише УНН.

До Землі наближається астероїд розміром з футбольне поле

Деталі

“Астероїд, що отримав назву 2015 KJ19, повинен наблизитися до Землі. Довжина астероїда становить 118 метрів, що приблизно відповідає розміру стандартного футбольного поля. Згідно з аналізом NASA, астероїд буде пролітати повз нашу планету зі швидкістю 23 кілометри на секунду”, - йдеться в повідомленні.

Це означає більше ніж 82 000 кілометрів на годину. Відзначається, що на такій швидкості астероїд зможе двічі облетіти Землю за годину.

Так, аналіз, проведений NASA, показує, що астероїд пролетить на відстані, що трохи більше ніж у 15 разів перевищує відстань між Землею і Місяцем, або 15,1 місячної відстані (LD).

В американському відомстві відзначили, що ні його розмір, ні його відстань до Землі не становлять загрози для планети.

Newsweek зазначає, що, за даними NASA, космічний камінь максимально наблизиться до нашої планети в 13:00 за київським часом.

Доповнення

Це не перший астероїд, який цього року летів до Землі. Так, у лютому до нашої планети наближався астероїд BS3, ширина якого становить 110 метрів.

Астрономи вже виявили в навколоземному просторі, тобто в межах 0,05 астрономічної одиниці, або 7 млн ​​км, близько 8 тис. астероїдів, розміри яких перевищують 140 м. За оцінками експертів NASA, такі небесні тіла належать до категорії потенційно небезпечних. Загальна кількість великих астероїдів у навколоземному просторі може досягати 25 тисяч.

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