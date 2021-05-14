К Земле приближается астероид размером с футбольное поле

Детали

"Астероид, получивший название 2015 KJ19, должен приблизиться к Земле. Длина астероида составляет 118 метров, что примерно соответствует размеру стандартного футбольного поля. Согласно анализу NASA, астероид будет пролетать мимо нашей планеты со скоростью 23 километра в секунду", - говорится в сообщении.

Это означает больше чем 82 000 километров в час. Отмечается, что на такой скорости астероид сможет дважды облететь Землю за час.

Так, анализ, проведенный NASA, показывает, что астероид пролетит на расстоянии, чуть больше чем в 15 раз превышающее расстояние между Землей и Луной, или 15,1 лунного расстояния (LD).

В американском ведомстве отметили, что ни его размер, ни его расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты.

Newsweek отмечает, что, по данным NASA, космический камень максимально приблизится к нашей планете в 13:00 по киевскому времени.

Дополнение

Это не первый астероид, который в этом году летел к Земле. Так, в феврале к нашей планете приближался астероид BS3, ширина которого составляет 110 метров.

Астрономы уже обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономической единицы, или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее количество крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч.