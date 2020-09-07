До українських вишів на бакалаврат зарахували близько 52 тис. бюджетників

“Завершився ще один з етапів вступної кампанії 2020 – зарахування вступників бакалаврського та молодшого бакалаврського рівня на основі повної загальної середньої освіти на навчання за державний кошт. Заклади вищої освіти оприлюднюють накази про зарахування на навчання бюджетників. Кількість зарахованих на ОС “Бакалавр” становить 51 тис. 377 осіб та 425 – ОС “Молодший бакалавр”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рейтингу закладів вищої освіти за кількістю зарахованих на бюджет перше місце посідає Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, куди зарахували 3748 осіб, а 10-те – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 810 осіб.

Окрім того:

- До Київського національного університету імені Тараса Шевченка зарахували 2986 осіб;

- до Національного університету “Львівська політехніка” – 2297 осіб;

- до Львівського національного університету імені Івана Франка – 2108 осіб;

- до Національного авіаційного університету – 1186 осіб;

- до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – 1159 осіб;

- до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” – 1120 осіб;

- до Харківського національного університету радіоелектроніки – 968 осіб;

- до Національного університету біоресурсів і природокористування України – 911 осіб.

“Зазначаємо, що вступники, які мають пільги та претендують на переведення на бюджет, повинні надати до ЗВО підтверджуючі документи до 11 вересня, а саме переведення відбудеться до 15 вересня. Станом на 7 вересня 2020 року кількість вступників, зарахованих за пільгами, становить 4 тис. 722 особи. В електронному кабінеті вступників, які виконали всі вимоги щодо подання оригіналів документів до закладів вищої освіти, статус заяви змінився на “Включено до наказу”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що зарахування на контракт триватиме до 30 вересня, терміни визначені в Правилах прийому ЗВО.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що за попередніми результатами майже 50 тис. абітурієнтів було рекомендовано на бюджет.