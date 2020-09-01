Вступна кампанія-2020: майже 50 тис. абітурієнтів рекомендовано на бюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. За попередніми результатами вступної кампанії 2020 року, в Україні майже 80% - майже 50 тисяч - вступників отримали рекомендацію до зарахування на бюджет за 1-м та 2-м пріоритетами. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОН.
“Цього року рекомендації на місця державного або регіонального замовлення по 1-му та 2-му пріоритетах отримали 49 тис. 277 вступників (79,2%), тобто мали змогу вступити до найбільш омріяних вишів. У 2019 році цей показник становив 75,4%”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що рекомендації на місця державного або регіонального замовлення по 1-му пріоритету отримало — 38 272 вступників (61,5%), по 2-му пріоритеті — 11 005 вступників (17,7%).
“Вперше дистанційне подання е-заяв було дуже актуальним у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні. Суттєво розширились можливості для пільгових категорій вступників за умови наявності хоча б одного сертифіката ЗНО та вступників до магістратури за результатами ЄВІ/ЄФВВ”, — повідомив заступник голови МОН Андрій Вітренко.
Так, під час цьогорічної вступної кампанії через систему ЄДЕБО було зареєстровано 962 тис. е-заяв. Їх подали майже 191 тис. вступників, що на 23 тис. більше, ніж торік. Це зумовлено збільшенням кількості випускників шкіл та розширенням переліку категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв.
Нагадаємо, вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до 1 листопада.