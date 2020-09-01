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Вступительная кампания-2020: почти 50 тыс. абитуриентов рекомендовано на бюджет

Киев • УНН

 • 15306 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. По предварительным результатам вступительной кампании 2020 года, в Украине почти 80% - почти 50 тысяч - поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

Вступительная кампания-2020: почти 50 тыс. абитуриентов рекомендовано на бюджет

"В этом году рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му и 2-му приоритетам получили 49 тыс. 277 абитуриентов (79,2%), то есть имели возможность вступить в наиболее желаемые вузы. В 2019 году этот показатель составлял 75,4%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что рекомендации на места государственного или регионального заказа по 1-му приоритету получило - 38 272 абитуриента (61,5%), по 2-му приоритету - 11 005 абитуриентов (17,7%).

"Впервые дистанционное предоставление э-заявлений было очень актуальным в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Существенно расширились возможности для льготных категорий поступающих при условии наличия хотя бы одного сертификата ВНО и поступающих в магистратуру по результатам ЕВИ/ЕФВВ", - сообщил заместитель главы МОН Андрей Витренко.

Так, во время вступительной кампании через систему ЕГЭБО было зарегистрировано 962 тыс. электронных заявлений. Их подали почти 191 тыс. абитуриентов, что на 23 тыс. больше, чем в прошлом году. Это обусловлено увеличением количества выпускников школ и расширением перечня категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений.

Напомним, вступительную кампанию в учреждения профобразования продлили до 1 ноября.

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