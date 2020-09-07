В украинские вузы на бакалавриат зачислили около 52 тыс. бюджетников

"Завершился еще один из этапов вступительной кампании 2020 - зачисление поступающих бакалаврского и младшего бакалаврского уровня на основе полного общего среднего образования на обучение за государственный счет. Высшие учебные заведения обнародовали приказы о зачислении на обучение бюджетников. Количество зачисленных на ОС "Бакалавр" составляет 51 тыс. 377 человек и 425 - ОС "Младший бакалавр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рейтинге высших учебных заведений по количеству зачисленных на бюджет первое место занимает Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", куда зачислили 3748 человек, а 10-е - Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 810 человек.

Кроме того:

- В Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко зачислили 2986 человек;

- в Национальный университет "Львовская политехника" - 2297 человек;

- во Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 2108 человек;

- в Национальный авиационный университет - 1186 человек;

- в Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 1159 человек;

- в Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1120 человек;

- в Харьковсковский национальный университет радиоэлектроники - 968 человек;

- в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 911 человек.

"Отмечаем, что абитуриенты, имеющие льготы и претендующие на перевод на бюджет, должны предоставить в ЗВО подтверждающие документы до 11 сентября, а сам перевод состоится до 15 сентября. По состоянию на 7 сентября 2020 года количество абитуриентов, зачисленных по льготам, составляет 4 тыс. 722 человека. В электронном кабинете абитуриентов, которые выполнили все требования по представлению оригиналов документов в учреждения высшего образования, статус заявления изменился на "Включено в приказ", - указано в сообщении.

Сообщается, что зачисление на контракт продлится до 30 сентября, сроки определены в Правилах приема ЗВО.

Напомним, ранее УНН сообщал, что по предварительным результатам почти 50 тыс. абитуриентов было рекомендовано на бюджет.