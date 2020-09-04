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До України вперше прибув з візитом міністр оборони Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У четвер у Києві в рамках офіційного візиту в Україну делегації міністерства оборони Республіки Ірак, відбулися двосторонні переговори міністра оборони України Андрія Тарана та міністра оборони Республіки Ірак генерал-лейтенанта Джума Інад Саадун Аль-Джубурі. Це перший візит керівника оборонного відомства Республіки Ірак в Україну, передає УНН із посиланням на повідомлення МОУ.

До України вперше прибув з візитом міністр оборони Іраку

"Варто зазначити, що це перший візит керівника оборонного відомства Республіки Ірак в Україну, який підкреслює прагнення до розвитку всебічного співробітництва в оборонній сфері та має на меті визначення пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці у військовій та військово-технічній сферах", - зазначили у Міноборони.

Повідомляється, що у рамках переговорів сторони підкреслили значний потенціал партнерства щодо обміну досвідом ведення бойових дій, співпраці за напрямом військової освіти. Також сторони обмінялись інформацією щодо стану безпекової ситуації в Україні та Республіці Ірак, та запевнили у підтримці сталого розвитку дружніх відносин між державами.

За результатами зустрічі міністрами оборони було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством оборони України та міністерством оборони Республіки Ірак у сфері військового співробітництва.

"Підписання меморандуму надасть можливість продовжити взаємовигідне співробітництво між оборонними відомствами обох країн, посилити партнерські відносини та забезпечити реалізацію проектів у сферах, що становлять взаємовигідний інтерес", - повідомили у міністерстві.

Як повідомляв УНН, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов провів зустріч з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

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