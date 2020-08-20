Баканов зустрівся з міністром оборони Великої Британії: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Велика Британія та Україна націлені на поглиблення двосторонньої взаємодії у галузях безпеки і оборони. Перспективи та подальші кроки такої співпраці обговорили під час зустрічі у середу голова Служби безпеки України Іван Баканов та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Ми вдячні Сполученому Королівству за підтримку, яку воно надає Україні у протистоянні гібридній агресії, що вже не один рік направлена проти нашої держави. Разом ми зможемо більш ефективно протидіяти підривній діяльності, яка завдає шкоди національним інтересам і України, і Великої Британії", - зазначив голова СБУ.
У свою чергу, міністр поінформував, що Україна є важливим партнером Великої Британії у питаннях, які стосуються безпекової ситуації у Чорноморському регіоні.
"Велика Британія продовжить надавати підтримку Україні у цей непростий для неї час", - додав Воллес.
Сторони обговорили практичні кроки взаємодії. Також британські партнери підтвердили свою готовність і надалі допомагати Україні у сфері ефективної протидії актуальним загрозам, які постають у сучасному світі.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня зустріч з британським міністром провів міністр оборони України Андрій Таран.