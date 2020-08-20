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Баканов встретился с министром обороны Великобритании: о чем говорили

Баканов встретился с министром обороны Великобритании: о чем говорили

Киев  •  УНН

 • 13983 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Великобритания и Украина нацелены на углубление двустороннего взаимодействия в области безопасности и обороны. Перспективы и дальнейшие шаги такого сотрудничества обсудили во время встречи в среду глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мы благодарны Соединенному Королевству за поддержку, которую оно оказывает Украине в противостоянии гибридной агрессии, которая уже не один год направлена против нашей страны. Вместе мы сможем более эффективно противодействовать подрывной деятельности, наносящей ущерб национальным интересам и Украины, и Великобритании", - отметил глава СБУ.

В свою очередь, министр сообщил, что Украина является важным партнером Великобритании в вопросах, касающихся ситуации безопасности в Черноморском регионе.

"Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине в этое непростое для нее время", - добавил Уоллес.

Стороны обсудили практические шаги взаимодействия. Также британские партнеры подтвердили свою готовность и в дальнейшем помогать Украине в сфере эффективного противодействия актуальным угрозам, которые возникают в современном мире.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе встречу с британским министром провел министр обороны Украины Андрей Таран.

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