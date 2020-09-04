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В Украину впервые прибыл с визитом министр обороны Ирака

Киев • УНН

 • 20363 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В четверг в Киеве в рамках официального визита в Украину делегации министерства обороны Республики Ирак, состоялись двусторонние переговоры министра обороны Украины Андрея Тарана и министра обороны Республики Ирак генерал-лейтенанта Джума Инад Саадун Аль-Джубури. Это первый визит руководителя оборонного ведомства Республики Ирак в Украину, передает УНН со ссылкой на сообщение МОУ.

В Украину впервые прибыл с визитом министр обороны Ирака

"Стоит отметить, что это первый визит руководителя оборонного ведомства Республики Ирак в Украину, который подчеркивает стремление к развитию всестороннего сотрудничества в оборонной сфере и имеет целью определение приоритетных направлений двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах", - отметили в Минобороны.

Сообщается, что в рамках переговоров стороны подчеркнули значительный потенциал партнерства по обмену опытом ведения боевых действий, сотрудничества по направлению военного образования. Также стороны обменялись информацией о состоянии ситуации безопасности в Украине и Республике Ирак, и заверили в поддержке устойчивого развития дружественных отношений между государствами.

По результатам встречи министрами обороны был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством обороны Украины и министерством обороны Республики Ирак в сфере военного сотрудничества.

"Подписание меморандума позволит продолжить взаимовыгодное сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран, усилить партнерские отношения и обеспечить реализацию проектов в сферах, представляющих взаимовыгодный интерес", - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНН, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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