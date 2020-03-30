До суду скеровано справу підозрюваних у вбивстві під час пограбування в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно осіб, які підозрюються у жорстокому нападі на двох людей та вбивстві одного з них під час пограбування у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно осіб, які підозрюються у жорстокому нападі на двох людей та вбивстві одного з них з корисливих мотивів",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що злочин стався в грудні 2019 року у будинку на Лабораторному провулку в Києві.
Так, двоє раніше засуджених чоловіків, один з яких 8 разів притягувався до кримінальної відповідальності, вирішили пограбувати знайомого та його співмешканку. Зайшовши до їхнього помешкання, зловмисники почали силою вимагати видати їм цінні речі.
"Внаслідок застосування фізичного насильства 48-річний чоловік помер на місці, а його 52-річна співмешканка зазнала численних травм, у тому числі травматичний відрив фаланги пальця. Під час нападу розбійники знівечили потерпілій руку, оскільки не могли зняти з пальця каблучку",- зазначається в повідомленні.
Викрадені речі (смартфони, гроші та золоті прикраси) нападники розподілили між собою та частину одразу збули за безцінь третім особам.
"Зловмисники наразі перебувають під вартою",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за вбивство кривдника матері син проведе 10 років за гратами.