До суду скеровано справу підозрюваних у вбивстві під час пограбування в Києві

КИЇВ. 31 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно осіб, які підозрюються у жорстокому нападі на двох людей та вбивстві одного з них під час пограбування у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.