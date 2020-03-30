В суд направлено дело подозреваемых в убийстве при ограблении в Киеве

КИЕВ. 31 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в жестоком нападении на двух человек и убийстве одного из них во время ограбления в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.