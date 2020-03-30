В суд направлено дело подозреваемых в убийстве при ограблении в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в жестоком нападении на двух человек и убийстве одного из них во время ограбления в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 6 направлено в суд обвинительный акт в отношении лиц, подозреваемых в жестоком нападении на двух человек и убийстве одного из них из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.
Сообщается, что преступление произошло в декабря 2019 года в доме на Лабораторном переулке в Киеве.
Так, двое ранее судимых мужчин, один из которых 8 раз привлекался к уголовной ответственности, решили ограбить знакомого и его сожительницу. Зайдя в их дома, злоумышленники начали силой требовать выдать им ценные вещи.
"В результате применения физического насилия 48-летний мужчина скончался на месте, а его 52-летняя сожительница получила многочисленные травмы, в том числе травматический отрыв фаланги пальца. Во время нападения разбойники изуродовали потерпевшей руку, поскольку не могли снять с пальца кольцо", - отмечается в сообщении.
Похищенные вещи (смартфоны, деньги и золотые украшения) нападающие распределили между собой и часть сразу сбыли за бесценок третьим лицам.
"Злоумышленники пока находятся под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, за убийство обидчика матери сын проведет 10 лет за решеткой.