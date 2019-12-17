До суду скеровано обвинувальний акт щодо осіб, підозрюваних у ґвалтуванні та розбещенні дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо осіб, підозрюваних у ґвалтуванні та розбещенні дітей, пише УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
“Прокуратура Полтавської області завершила досудове розслідування та направила до Дніпровського районного суду м. Київ обвинувальний акт стосовно двох осіб за ч. ч. 4, 5 ст. 301 (виготовлення та зберігання з метою розповсюдження та збуту зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, з примушуванням неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень та відеопродукції порнографічного характеру, вчинені повторно), ч. ч. 3, 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене повторно щодо неповнолітньої особи та особи, яка не досягла 14 років ), ч. ч. 1, 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку та малолітньої особи) КК України. Окрім того, ще один підозрюваний у цьому провадженні перебуває у міжнародному розшуку”, — вказано у повідомленні.
За версією слідства, житель Києва підшуковував на вулиці та в соціальних мережах неповнолітніх та малолітніх дівчат. Потім на орендованих квартирах він примушував їх брати участь у фото- та відеозйомках порнографічного характеру з метою подальшого збуту виготовленої “продукції”.
Під час зйомок дітей ґвалтували та розбещували, застосовуючи психологічний тиск. У справі досліджувалося майже 150 епізодів протиправної діяльності, потерпілими є десять неповнолітніх та одна малолітня дівчинка.
Нагадаємо, депутата місцевої ради на Волині підозрюють у розбещенні неповнолітньої.